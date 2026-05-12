サイズや用途が豊富で、さまざまなアイテムの収納に役立つ無印良品のポーチ。暮らしになじみ、永く愛用できる点が気に入っていて我が家でも数種類を使い分けています。シンプルでありながら実用性を重視したこだわりのデザインが特徴の無印良品のポーチですが、新しく発売されたメッシュポーチも優秀。メッシュタイプのポーチ自体は以前から販売されていて、筆者もすでに愛用中。ではなぜNEWポーチも購入したのか、持っている