男子ゴルフの今季メジャー第2戦・全米プロ選手権は14日から4日間、米ペンシルベニア州のアロニミンクGCで開催される。大会初出場の昨季日本ツアー賞金王・金子駆大（23＝NTPホールディングス）が11日の練習ラウンド後、取材に応じた。初めてメジャー大会に挑む金子は「メジャーはずっと出たかったのでうれしい。練習ラウンドからギャラリーがたくさん入っているし、コースは難しい。楽しみです」と大舞台を前に期待に胸を膨ら