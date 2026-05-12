＜大相撲五月場所＞◇二日目◇11日◇東京・両国国技館【映像】まるで“鏡映し”のようなシンクロポーズほぼ同じ体型の“あんこ型”力士が土俵上でシンクロポーズを取る珍場面があった。どこか不思議な偶然の光景にファンは「じわじわくる」「ふくふくしてて可愛い」とほっこりしていた。序二段四十五枚目・千代福（九重）と序二段四十四枚目・流武丸（武蔵川）の一番での出来事。身長172センチ、体重160.5キロの千代福に対し、