“クセ強デザイン”は健在―ネット上でも話題に！2026年4月21日、日産グローバルの公式X及び日産の公式YouTubeチャンネルで、日産のCEOを務めるイヴァン・エスピノーサ氏が登場し、新型「ジュークEV」について自ら説明する動画が公開されました。新型モデルそのものは同月14日の時点ですでに発表されていましたが、トップ自らが車両の特徴や開発意図を語ったことで、その存在感はさらに強まっており、ネット上でも様々な反響が