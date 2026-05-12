6月4日開幕の「全米女子オープン」（リビエラCC/カリフォルニア州）の出場権をかけた最終予選会が11日、マサチューセッツ州マールボロCCで行われ、吉田優利が本戦出場権を獲得した。【写真】レア！ 吉田優利が妹＆渋野日向子と記念撮影1ラウンド目を4バーディ・2ボギーの「70」にまとめると、2ラウンド目は6バーディ・1ボギーの「67」をマーク。後続に3打差をつけるトータル7アンダーで1枠をつかみきった。同日にはニュージャージ