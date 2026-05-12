6月4日開幕の「全米女子オープン」（リビエラCC/カリフォルニア州）の出場権をかけた最終予選会が11日、ニュージャージー州のエセックスCCで行われた。原英莉花と櫻井心那が臨み、ともに出場権獲得はならなかった。【写真】もしも原英莉花が秘書だったら4枠をかけた争いは、1日36ホールのストロークプレー。原は1ラウンド目が4バーディ・1ボギーの「68」で2位ターン。2ラウンド目が4バーディ・5ボギーの「72」でトータル2アンダー