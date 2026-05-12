早期の膀胱（ぼうこう）がんが手術で完全に切除できた場合、再発を防ぐための追加治療をしないことが選択肢の一つになるとの研究結果を、富山大や国立がん研究センターなどが発表した。手術後にＢＣＧ（結核予防ワクチン）を注入する治療が広く行われているが、頻尿などの副作用が生じて、患者の負担が大きいことが課題だった。がんが膀胱の粘膜下層までにとどまる場合、内視鏡を使って切除し、再発予防のため、がん細胞を攻撃