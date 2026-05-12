【ワシントン共同】トランプ米政権が国家科学審議会（NSB）の全22委員を解任したことを巡り、米国の科学者ら2千人以上が委員の復職を求める議会宛ての書簡を11日、公開した。解任は米国の研究開発力に対する憂慮すべき攻撃で、研究開発に米国以上の投資を行う中国との競争力に影響すると警告した。書簡には数十人のノーベル賞受賞者も署名した。NSBは大学などへの研究資金配分を担う全米科学財団（NSF）の監督組織で、科学技術