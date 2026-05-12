カインズは2026年秋、神奈川県鎌倉市初となる店舗「カインズ 鎌倉梶原店」を開業する。カインズ店内イメージ同店は、湘南モノレール「湘南深沢」駅から徒歩約10分の場所に新設される商業施設内に出店予定。鎌倉市周辺は、日用品や住まいに関する商品を一括で購入できる拠点の需要が高まっていることから、同店ではオリジナルの日用品や家庭用品、ペット用品に加え、電動自転車やアウトドアグッズなど、幅広いラインナップを展開