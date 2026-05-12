三井不動産商業マネジメントが運営する「コレド日本橋」は、2026年10月15日に閉館する。「コレド日本橋」2026年10月15日に閉館同施設は、2004年の開業以来、日本橋の街の変化とともに歩んできた。完全閉館は10月15日だが、6月から順次店舗が閉店。6月15日に2階から4階の店舗が営業を終了し、10月15日の地下1階および1階店舗の営業終了をもって全館閉館となる。なお、B1「日本橋 西川」・1F「トモズ」は10月16日以降も営業を継続す