人気の韓国レシピ登場！ お餅とソーセージを串焼きにした韓国のおやつ「ソトック」。たっぷりかかった甘辛だれは、一度食べたらヤミツキになるおいしさ。とても簡単に作れるので、さっそくチャレンジしてみて。 ボリュームたっぷりケチャップを加えて食べやすく いかがですか？ 韓国好きの人は、もしかしたらご存じかもしれませんね。韓国やお店で食べたあの味が、家でも味わえるなんて感動！ 甘辛味なので、おやつはもちろん、