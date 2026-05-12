◆米大リーグブルージェイズ―レイズ（１１日、カナダ・トロント＝ロジャーズセンター）ブルージェイズの岡本和真内野手（３２）が「４番・三塁」で先発出場し、２回に右腕ラスムセンのスイーパーをとらえ、左前安打を放った。５月１日からの連続試合安打を１０に伸ばした。５点を追うブルージェイズは２回先頭の岡本の安打からバーショが続きヒメネスが右翼席に４号３ランを放って反撃を開始した。岡本は前日のエンゼルス