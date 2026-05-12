◆米大リーグドジャース―ジャイアンツ（１１日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）ドジャース・大谷翔平投手（３１）が１１日（日本時間１２日）、不振脱出へ５月４日以来のフリー打撃を行い、場外弾を放った。２巡目に１０スイングで３本のサク越え。３巡目には４発を放り込み、ラスト一発は右翼場外へ消えた。４巡目はサク越え３本、５巡目は２本、６巡目は５本。１週間ぶりとなる屋外フリー打撃では