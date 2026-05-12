お笑いコンビ、サバンナ八木真澄（51）が12日までに「ダウンタウンプラス」公式インスタグラムに登場。登場を予告した。公式インスタグラムは「【収録後インタビュー】オリジナル番組『Bar怒』に、サバンナ八木さんが出演します」と告知した。八木は告知動画内で「松本（人志）さんと久々にお会いできて。それが楽しみで。お元気そうで」と語った。松本と共演の感想を聞かれ「炎もここが燃えているとしたら、ここ熱くないんで