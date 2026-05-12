丸文はカイ気配スタート。１１日取引終了後、配当方針を変更すると発表した。従来は「連結配当性向４０％またはＤＯＥ（株主資本配当率）２．５％のいずれか高い方を目安」としていたが、この数値をそれぞれ連結配当性向は「５０％」へ、ＤＯＥは「３．５％」へ引き上げる。これに伴い、２７年３月期の配当予想を７７円（前期５０円）と増額した。これを好感した買いが膨らんでいる。 なお、あわせて２６年３月期連結