部屋を片づけたいのに、どこから手をつければいいかわからない。いざ始めても、目の前のモノを見ているうちに迷いが増え、気づけば手が止まってしまう。そんな経験はないだろうか。NHKの生活情報番組『あさイチ』にも登場した片づけのプロ・二見文直さんは、これまで1万軒以上の片づけ現場を見てきた。その中で見えてきたのは、「捨てられない人」に共通する意外なつまずき方だ。では、片づけが苦手な人は、最初に何をすればいいの