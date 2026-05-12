北海道・旭川東警察署は、2026年5月12日、旭川市永山9条2丁目に住むモンゴル国籍の男（22）を強盗致傷の疑いで逮捕したと発表しました。男は、5月10日場所不詳において、士別市に住む会社員の男性を羽交い締めにするなどの暴行を加え、ナイフを突きつけ「黙っていないと殺す200万円だせ」などと言い、5月11日午前10時50分ごろには、旭川市内の店でパソコン1台など（価格合計約60万円）を購入させ強取しけがをさせた疑いが持たれて