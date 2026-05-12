2026年5月3日、中国メディア・環球時報は、英国の著名な学者マーティン・ジェイクス氏が、中国の台頭を「世界の中国化」という新たな文明パラダイムであると指摘したことを報じた。記事によるとジェイクス氏は、中国が西洋とは全く異なる発展の道を切り開いており、世界は「世界の西洋化」から「世界の中国化」への移行を目撃していると指摘。中国の台頭が単なる西洋モデルの模倣ではなく、あらゆる面で全く異なる道を歩む全く新し