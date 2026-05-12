天皇皇后両陛下が来月13日から26日まで、国賓としてオランダとベルギーを訪問されることが閣議で決定しました。両陛下そろっての複数国の訪問は24年ぶりです。【映像】オランダとベルギーを訪問される予定の両陛下宮内庁によりますと、両陛下は来月13日に羽田空港を出発し、政府専用機でオランダの首都・アムステルダムに向かわれます。ウィレム・アレクサンダー国王夫妻主催の晩さん会に出席されるほか、戦没者の記念碑を訪