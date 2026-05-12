伊藤健太郎が主演を務めるWOWOW『連続ドラマW コンサルタント―死を執筆する男―』(6月7日スタート、毎週日曜22:00〜／WOWOWプライム・WOWOWオンデマンド、全6話 ※第1話無料放送・配信)に、桜井日奈子、一ノ瀬颯が出演する。あわせて、オールキャストと予告映像も公開された。『連続ドラマW コンサルタント―死を執筆する男―』同作は、イム・ソンスンによる韓国発の衝撃作『コンサルタント』を実写化するダーク・サスペンス。ミ