「練習で段階を踏んでやってきて、それがそのまま試合で出せました。自分的には良かったと思っています」ロッテの育成ドラフト1位・中山優人（水戸啓明高）は5日の楽天二軍戦で、二軍公式戦デビューを飾った。同日の楽天二軍戦、1−6の6回にマウンドを上がると、先頭の吉野創士に2ボールからの3球目をレフト前に弾き返されるも、かつてロッテのチームキャプテンを務め、一軍通算1612安打を放つ鈴木大地を1ストライクから2球