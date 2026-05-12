Photo: にしやまあやか こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。コンパクト財布は小ささにこだわると使いにくくなり、機能を優先すれば似たようなデザインになりがちです。そんなジレンマを感じていたなか、今回サンプルをお借りしたusflの財布「mini」は見事に期待を裏切ってくれました。使い勝手が良いのはもちろん、珍しいレザーを採用したユニーク