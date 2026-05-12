ロサンゼルス・ドジャースは現地時間11日、ムーキー・ベッツ内野手（33）が負傷者リスト（IL）から復帰することを発表。代わってアレックス・フリーランド内野手（24）がマイナーへ降格となった。正遊撃手を務めるベッツは今季開幕直後に右脇腹を痛め、現地4月5日から戦線離脱。同5月8日よりマイナーでリハビリ出場し、2試合連続安打を記録して復帰が決まった。同11日のジャイアンツ戦に「2番・遊撃」で先発出場する。ベッツ