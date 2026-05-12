Image: daily_creativity / Shutterstock.com OpenAIが、ChatGPTに新たな機能「Trusted Contact」を追加することを発表しました。新機能は順次配布。Trusted Contactは、ユーザーのいざという時、命に危険があるかもしれない場合を回避することを目的としたメンタルサポート機能。AIを利用する人の多くが、ビジネスだけでなく個人的な相談事をAIに話しています。が、その相談事の中にはメン