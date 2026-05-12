子育ても落ち着いた時期、新しい部署へ異動になったC子。「心機一転！」と意気込んでいましたが新しい女性上司はとっても厳しい！？ 筆者の友人C子が体験した仕事上でのエピソードをご紹介します。 この春、新しい部署へ 子育てが落ち着き、「これからは仕事をもっと頑張りたい」と思っていた春、新しい部署へ異動になった私。