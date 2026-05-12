引っ越してきた新居の安全確認を始めた猫さんですが、ママさんがそばにいないと怖いようで…。 新しい場所が怖くてお喋りが止まらない猫さんの姿は11万回再生の人気を集め、「かっわいいです♡可愛いにゃぁ」「こんなにお喋りしてくれるのー？可愛いすぎるー！」「こんなに語りかけてくれるのか、飼い主の冥利に尽きるね羨ましいです」といったコメントが寄せられています。 【動画：『新居』に到着した猫