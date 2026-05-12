コンビニでおにぎりを買うとき、「この価格なら買う」「この価格だと高すぎる」と感じるラインは人によって違います。そこで、コンビニのおにぎり1個当たりの価格について「何円ぐらいまでなら許せるか」をGIGAZINE読者にアンケートで聞いてみました。まず、コンビニのおにぎり1個当たりの価格について「何円ぐらいまでなら許せるか」を尋ねた結果、以下のようになりました。回答は150円前後に大きく集中し、10円刻みで集計すると