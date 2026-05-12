ふとした選択や好みには、自分でも気づいていない本音があらわれるものです。あなたが無意識に求めている安心感や心の状態をひも解くことで、今抱えている「本当のストレス」が見えてきます。さっそく心理テストをやって確かめてみましょう。【詳細】他の記事はこちらQ：カフェでどの席に座りますか？A：カウンター席B：ソファの一人席C：椅子の二人席D：ソファの二人席あなたはどれを選びましたか？それでは結果を見てみましょう