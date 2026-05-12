忙しい朝は使いたいリップがどれかを確認する作業も、タイムロスにつながりますよね。ケースが同じだと見分けがつかず、イライラ…なんてことも。そんな悩みを解消してくれる賢いシールをセリアで発見。ケースの底面に貼るだけで、リップの色を瞬時に判別できる優れものです！品番もメモできて便利ですよ◎【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：リップカラーラベルシール価格：￥110（税込）シールサイズ（約）：直径1.2cm販売