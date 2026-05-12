今回ご紹介するのはセリアで見つけた、超ミニミニサイズのバッグ型チャーム。サイズは小さくてもデザインは本格的です！デニム風のカジュアルなバッグに、ディズニー・ピクサー映画「トイ・ストーリー」の大人気キャラクター、バズ・ライトイヤーがプリントされた可愛いアイテム。早速チェックしていきましょう♪【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：ミニミニトートバッグ（デニム風）価格：￥110（税込）サイズ（約）：8×6.