お洒落なカゴって、お手入れが面倒…そんなイメージを覆してくれるアイテムをダイソーで発見！本物の天然素材のような編み込みデザインなのに、水洗いOK＆電子レンジ対応という実力派。パンなどを温めてそのまま食卓に出せるから、洗い物も減らせるんです。キッチン収納からインテリア使いまで幅広く活躍する商品ですよ♪【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：レンジ可能PP編み込みバスケット価格：￥220（税込）サイズ（約）