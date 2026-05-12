ダイソーで見つけた瞬間、100均で1000円は高いかも…と思いましたが、使ったら即納得！今回ご紹介するのは、ラップをまとめて収納したり、キッチンペーパーなどをセットできる優秀グッズです。強力吸着でぐらつかず、収納したままサッと取り出せる便利設計。生活感が出やすいキッチン小物をスッキリ整えられます。【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：キッチンポケット価格：￥1,100（税込）耐荷重：1.5kg販売ショップ：ダイ