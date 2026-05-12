ダイソーで見つけたシリコーンゴム製の鍋敷き。あの大人気キャラクターがモチーフの可愛いデザインで、使うたびに気分が上がります！スリムだから大丈夫…？と思いきや、熱からテーブルをしっかり守ってくれて安心な作り。フックに掛けて保管でき、いつでもサッと使えます。鍋敷きとしてだけでなく、意外な使い方も…！？【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：鍋敷き（ミッキーマウス）DC10価格：￥220（税込）販売ショップ：