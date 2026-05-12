5月11日午後3時20分ごろ、山形県山辺町山辺の道路上で、徒歩で下校していた女子児童が、車に乗った見知らぬ男から「おーい」などと声をかけられ、スマートフォンを向けられる事案が発生したということです。 【男の特徴】年齢：40歳から60歳くらい体格：小太り服装：黒色キャップ帽子、サングラス、白色マスク、黒色シャツ、黒色短パン、黒色タイツ車の特徴：青色の乗用車 警察は「登下校や外出の際には、できるだけ