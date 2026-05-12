１２日・巨人戦（岐阜）で先発する広島・床田寛樹投手（３１）が１１日、マツダスタジアムで行われた投手指名練習に参加し、巨人・吉川封じを誓った。試合が開催される岐阜の長良川球場は、中部学院大時代にプレー経験がある思い出のマウンド。当時、同じ東海地区大学野球岐阜リーグの中京学院大に所属していた同学年の吉川とは、何度も対戦し「１試合１本は絶対打たれていた」と苦い経験がある。プロ入り後、床田自身は同球場