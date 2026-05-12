ドジャースのデーブ・ロバーツ監督（53）が11日（日本時間12日）、本拠でのジャイアンツ戦の試合前会見に臨み、打順を8番に下げたテオスカー・ヘルナンデス外野手（33）に言及した。T・ヘルナンデスは開幕から35試合で打率・238、4本塁打、17打点と本来の姿ではなく、本塁打は4月15日のメッツ戦で放って以降、19試合出ていない。指揮官は「私から見ると、本来打つべき球を打ち損じていると思う。速球であれ、変化球であれ。