中東情勢の悪化を受け、日本の海運会社が、中東地域と日本などを結ぶ航路の不安定化に懸念を強めている。事実上の封鎖状態が続くホルムズ海峡の正常化の見通しが立たないためだ。大手３社が発表した２０２７年３月期の連結最終利益は、いずれも減益の見通しとなっている。（仁木翔大、石川泰平）ホルムズ不透明１１日にオンライン形式で行った決算発表の記者会見で、日本郵船の曽我貴也社長は、「業績に大きく影響を与えるのは