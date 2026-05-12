テレビ朝日系「羽鳥慎一モーニングショー」（月〜金曜・午前８時）は１２日、日本人の孤独感が増加傾向にあることを取り上げた。番組では中大の調査としてここ４０年間で孤独を感じる日本人の平均値が年々上昇していることを紹介。司会の羽鳥アナウンサーは「近年は中学生から大学生に増えているということです」と伝えた。これに同局の松岡朱里アナは「２０２０年のコロナがはやった時期に大学生になって上京したんですけど