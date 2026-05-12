◇ア・リーグブルジェーズ−レイズ（2026年5月11日トロント）ブルージェイズ・岡本和真内野手（29）が11日（日本時間12日）、レイズ戦に「4番・三塁」で先発出場。0−5の2回無死先頭打者の第1打席で左前打を放ち、10試合連続安打をマークした。この回、チームは岡本の安打を皮切りにヒメネスの3ランで3点を返し、反撃を開始した。相手先発のラスムセンは、5日（同6日）に敵地で10号をマークした相手。岡本は相性のよさ