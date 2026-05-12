お金を貯めることは、心の不安を軽くするだけでなく、健康にもいい影響を与えることがわかってきた。最新の研究で判明した、貯蓄がもたらすさまざまなメリットとは？※本稿は、堀田秀吾『科学的に正しい［お金が貯まる］習慣』（扶桑社）の一部を抜粋・編集したものです。貯蓄が増えるほど自己肯定感も高まっていくSWPS社会科学人文大学のザレスキェヴィチらの研究（注1）によれば、お金の「貯蓄」は単に将来のためだけでなく、