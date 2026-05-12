このチャンスをつかむしかない！１２日・巨人戦（岐阜）で今季初昇格する広島・田村俊介外野手（２２）が１１日、背水の覚悟を示した。１０日・ヤクルト戦（マツダ）で秋山翔吾外野手（３８）が左ハムストリングスを負傷し、若鯉の１軍昇格が急きょ決定。２軍で打率・３０５と好調なバットで、序列をひっくり返す。静かに燃える闘志を言葉に宿した。結果を求められる立場にいることを、田村自身が一番に理解している。今季初の