1世帯当たりの消費支出増減率総務省が12日発表した3月の家計調査は、1世帯（2人以上）当たりの消費支出が33万4701円となり、物価変動の影響を除いた実質で前年同月比2.9％減だった。マイナスは4カ月連続。自営業などを除いた勤労者1世帯（同）の実収入は4.7％増の55万7663円、消費支出は3.6％減の37万4892円だった。