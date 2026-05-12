【ブリュッセル共同】欧州連合（EU）は11日、シリアと初の閣僚級会合をブリュッセルのEU本部で開いた。2024年12月のアサド独裁政権崩壊を受け、関係正常化の進展を図ることが狙いで、国内情勢安定に向けたEUの支援強化も議題となった。会合に先立ちEU外相理事会は、アサド旧政権の人権弾圧などを理由に一部停止していたシリアとの協力協定の完全復旧を決定。EUは昨年5月に経済制裁の全面解除を決めているが、今回の決定で貿易