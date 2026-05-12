毎月の給与明細を見ていると、「急に社会保険料が増えた」と感じたことはありませんか。 特に、残業が多かった時期のあとに手取り額が減る原因のひとつが、社会保険料です。健康保険や厚生年金の保険料は給与額をもとに決まるため、残業が続いて給料が増えると、社会保険料も上がる場合があります。 この記事では、残業代と社会保険料の関係や、どのような場合に天引き額が増えるのかを、わかりやすく解説します。