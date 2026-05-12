「少しでも安いガソリンスタンドで給油したい」と考えるのは、多くの家庭に共通する感覚です。特に1リットルあたり数円の差があると、「遠回りしてでも安いスタンドに行ったほうが得では？」と悩むこともあるでしょう。 しかし実際には、その移動にかかるコストや時間も含めて考える必要があります。本記事では、ガソリン価格の差と移動コストの関係を整理し、本当にお得になるケースについて分かりやすく解説します