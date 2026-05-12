軽自動車から普通車に乗り換えると、まず気になるのが車両価格です。しかし、実際に車を所有してから「こんなに維持費が違うのか」と驚く人も少なくありません。特に自動車税は、軽自動車と普通車で大きな差があります。 さらに、税金だけではなく、ガソリン代や保険料、高速道路料金なども変わるため、年間の負担は想像以上に増える場合があります。長く乗ることを考えるなら、維持費まで含めて比較することが大切です。 &