海外で日本茶の存在感が高まっている。抹茶を含む粉末茶需要の拡大を背景に、2025年の緑茶輸出額は721億円と過去最高を更新した。一方で、国内ではリーフ茶の消費量減少に加えて、飲料用途などへの需要シフトや消費スタイルの変化が進み、茶の生産基盤や日本茶の価値をどう維持するかが課題となっている。こうした中、日本で栽培・収穫され、国内で加工された茶を「日本茶」として明確に示すため、地理的表示(GI)登録に向けた取り