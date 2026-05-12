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岡山県高校総体2026 【岡山県高校総体2026】9日と10日、バスケットボール男子の地区予選会が行われ、県総体出場校が決まった。 ■備前地区予選会 ＜Aブロック＞岡山一宮 53-33 明誠学院玉野商工 68-43 興陽岡山一宮 63-61 玉野商工 ＜Bブロック＞東岡山工 65-32 岡山白陵岡山朝日 62-9 和気閑谷東岡山工 77-54 岡山朝日 ＜Cブロック＞岡山芳泉 119-33 備前緑陽玉野 49-23 岡山岡