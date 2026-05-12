天皇陛下、皇后さま天皇、皇后両陛下が6月13〜26日の日程で、国賓としてオランダとベルギーを訪問されることが12日の閣議で決定した。両国で歓迎式典や国王夫妻主催の晩さん会に出席する。両陛下が2カ国を歴訪するのは即位後初で、2002年のニュージーランドとオーストラリア以来24年ぶり。13日に羽田空港から政府専用機で出発し、オランダに入る。首都アムステルダムで歓迎式典やウィレムアレクサンダー国王夫妻主催の晩さん会