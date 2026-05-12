5人組ダンスボーカルグループ・M!LKの吉田仁人が、きょう12日放送の日本テレビ系『踊る！さんま御殿!!』（後8：00〜後9：00）に出演する。同番組初登場となる。【番組カット】吉田仁人に突っ込む明石家さんま今回は「左利き有名人大集合」と題し、放送される。オープニングでは、アテネ五輪女子マラソン金メダリストで、現在は解説者として活躍する野口みずきが、左利き用のクリップボードを紹介し、「なんと素晴らしいアイテ